Vidéo - Hydravions : Tahiti Air Charter obtient son certificat de transporteur aérien

Tahiti Air Charter devient la première compagnie aérienne française d’hydravions. Le 4 avril, elle a obtenu son certificat de transporteur aérien. En janvier, elle annonçait déjà pouvoir transporter des passagers à partir de juin.Tahiti Air Charter est basée à Raiatea. La compagnie opèrera des vols et excursions touristiques principalement autourde Bora Bora et des îles Sous-le-Vent. Les offres seront proposées sur le site internet de la compagnie.Tahiti Air Charter souhaite également proposer des vols pour des déplacements privés, professionnels, du transport de fret ou de l’assistance aux populations locales. "On va pouvoir transporter les passagers d'un point A vers un point B, de Bora vers Maupiti ou Huahine, vers des îles pas forcément accessibles. C'est là où on va être complémentaires avec Air Tahiti par exemple", expliquait en janvier à Tahiti Nui télévision Stéphane Rozain, pilote instructeur.La compagnie exploite des Cessna 208 Caravan amphibies. Cet hydravion peut transporter 8 passagers et atterrir comme amerrir.