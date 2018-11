Vidéo - Hura Tapairu : le vivo enchanté de Hitireva

Vaheana l’a bien compris. Son école éponyme choisit une entrée somptueuse et une robe sexy, un mélange improbable entre une nuisette et une robe de flamenco rouge fendue jusqu’à la hanche, signé Thérèse Tumg. Les danseuses, visiblement heureuses de fouler la scène du Grand Théâtre, dansent sans répit sur les sons de Hina Pankowski ou Steve Angia et Leila Mou Sin, en passant par Vavitu Salmon et Emma Terangi. Les applaudissements sont nourris pour cette chorégraphie qui glorifie l’Amour dans tous ses états.