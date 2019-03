Vidéo - Huit beautés à la conquête du titre de Miss Hitia'a O Te Ra

Les concours de beautés foisonnent en ce moment aux quatre coins de la Polynésie française, et Hitia’a ne fait pas exception à la règle. C'est la première fois que ces huit prétendantes au titre, âgées entre 17 et 24 ans, se présentent à un tel concours. Raumahere Tom Sing Vien, 19 ans et résidente de Mahaena est un peu stressée à l'idée de se présenter. "C'est la première fois que je me présente à une élection de beauté, et je suis un peu stressée, mais je devrais y arriver. Cela fait deux semaines que je me prépare mentalement et je pense que cela va être une belle expérience."



Autre candidate à se lancer dans le bain, Navemani Lenoir, 23 ans résidente de Hitia'a. Navemani ou "reine de l'Inde" en hindi, la belle étant pour moitié originaire du pays de Ghandi, aimerait bien représenter sa commune. Celle-ci est plutôt décontractée, ayant un passé de mannequin et donc habitué à ce type de manifestation. "Je suis vraiment à l'aise et prête, j'ai l'habitude. Mon objectif est de participer à l'élection de Miss Tahiti."



« Tahiti d’antan » est le thème retenu par l’association LMP Power organisatrice de cet événement. Quatre passages sont prévus pour les candidates: le premier en tenue traditionnelle, vient ensuite le maillot, le passage en tenue de ville et en tenue de soirée. Pour l’association il était important de mettre en valeur la jeunesse mais aussi d’améliorer le quotidien des femmes. Ce que nous explique Rauhere Martin, vice-présidente de l’association Lmp Power au micro de Tauhiti Tauniua Mu-san.