Vidéo - Hôtel particulier à Paris : Gaston Flosse et son fils Réginald, présentés à un juge d'instruction

Gaston Flosse et son fils ont passé une grande partie de cette journée de mardi en garde à vue, comme l'ont révélé nos confrères de la Dépêche et de Tahiti Infos. Ils ont été entendus dans le cadre de l'enquête sur la comptabilité de la société civile immobilière de l’ancien hôtel particulier de Gaston Flosse, situé rue de Ranelagh, à Paris.



La justice soupçonne Gaston Flosse d’avoir fait maquiller la comptabilité de la SCI dans le but d’essayer de récupérer l’argent saisi par la justice lors de la vente de ce bien immobilier.



Alors que c’est l’un de ses collaborateurs qui assiste Gaston Flosse dans les locaux de la DSP ce mardi, Me François Quinquis a réagi face à notre caméra à ce nouvel épisode judiciaire pour son client. L’avocat minimise l’affaire et revient sur les soupçons de maquillage des comptes de la SCI : "il s'agit là d'un non événement. Ça fait des années que monsieur Flosse n'est plus gérant de la société et l'établissement de la comptabilité lui a totalement échappé. (...) Être placé en garde à vue ne signifie pas pour autant être coupable ni même qu'il y a des indices graves et concordants. Ça, c'est la mise en examen. (...) Vous aurez beau attendre, rien n'arrivera. (...) Il faut arrêter d'extrapoler. Cette comptabilité a été faite par un expert comptable honorablement connu à Papeete."