Vidéo - Heiva i Tahiti : un hommage chaque soir à Patrick Amaru

"Dans les textes de Patrick Amaru, j’avais l’embarras du choix ", sourit Moana’Ura Teheiura. Le président du jury a lu un texte de l’auteur décédé il y a quelques jours lors de la cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti.



Pour le chef d’orchestre du jury, il était hors de question de ne pas rendre hommage à l’homme de culture, primé plusieurs fois pour la qualité de ses textes. " On devait lui rendre hommage. C’est l’auteur qui a reçu le plus de titres de meilleur auteur en danse et un chant. "



Moana’Ura Teheiura a décidé de lire un texte que Patrick Amaru avait écrit pour le groupe Toakura qui parle de la déesse de la culture et de la création.



" C’est important de marquer cette année par sa mémoire. Le Heiva, c’est aussi en mémoire de ceux qui nous ont précédé. Il ne faut pas les oublier, c’est important… "



A chaque soirée du Heiva, un texte de Patrick Amaru sera lu sur la scène de To’ata.