Vidéo - Heiva i Tahiti : Pupu Himene Tamarii Vairao remonte à la source des poissons

Rédaction web avec Laure Philiber

Te puna i’a ou la source des poissons : c’est ce qui a inspiré le spectacle de Pupu Himene Tamarii Vairao. Moehava Pohemai, chef de groupe, explique : " C’est le thème qui raconte les bienfaits de cette rivière. Grâce à cela, le peuple de Vairao, pouvait avoir à manger, vivait bien… C’était comme une mère nourricière pour les habitants. " Pour chanter cette rivière, la troupe compte dans ses rangs 80 chanteurs parmi lesquels : de nombreux jeunes de la commune.Le chef de troupe se félicite de leur engagement. Moehava estime qu’ils apportent un souffle nouveau à la troupe. " Nous avons surtout des jeunes du côté des garçons, qui ont entre 15 et 18 ans. Nous avons une bonne vingtaine de jeunes cette année. Cela nous a encouragé à leur donner plus de responsabilités dans les chants. La plupart n’ose pas trop chanter mais il y en a d’autres qui veulent vraiment prendre la relève. On est très content. "Pas de prix pour Pupu Himene Tamarii Vairao l’an dernier, mais le groupe en avait remporté trois en 2016 dont le premier en tārava Tahiti.Grâce à sa participation au Heiva et à ses levées de fonds, le groupe espère concrétiser la construction d’une maison pour l’école du dimanche de sa paroisse.