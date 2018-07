Vidéo - Heiva i Tahiti : Heirurutu raconte Mōi’o Pārapu

Rédaction web avec Laure Philiber

Heirurutu ouvrira le bal de ce 137ème Heiva I Tahiti. La troupe et ses 145 artistes vont concourir pour la deuxième fois à To’ata. Titaina Tunutu Contios souligne : "On a un lien très fort avec notre île. Un lien biologique mais aussi un lien de cœur pour ceux qui ne sont pas originaires de Rurutu."La troupe remonte sur scène et a appris de ses erreurs. Les artistes : danseurs, chanteurs, orateurs et musiciens travaillent depuis plusieurs mois sur leur thème. La chef de troupe continue : " C’est énormément de travail. On prépare tout le travail du travail, de la composition, des chorégraphies, de la gestuelle… De 2016, nous avons appris à être mieux organisés et à mieux gérer notre stress. "Si recruter des danseurs a été assez simple pour la troupe, trouver de jeunes chanteurs l’a été beaucoup moins. Pour pallier à cela, les 68 danseuses et les 30 danseurs doivent participer au tarava Tuha’a Pa’e pour pouvoir concourir aussi en Hura ava Tau." C’est le même thème pour le chant que pour la danse : Moi’o Parapu, c’est le vent dominant du village de Avera et c’est aussi le messager céleste de la population… On va le décliner dans la musique, dans les compositions, dans la danse… Tout sera relié à notre thème. " Heirurutu dansera le vent de Avera le 4 juillet et le chantera, le 11 juillet.