Vidéo - Heimiti Teng beauté fatale

Heimiti Teng succède donc à Morgane Yueng et devient Miss Dragon 2019. Elle a été élue samedi soir lors d’une soirée riche en émotions dans les jardins de la mairie de Papeete. "Je n'ai jamais imaginé participer à un concours de beauté. Je suis très éloigné du monde des paillettes et des talons aiguilles. Mon domaine c'est le sport." explique Heimiti Teng. Et Heimiti est une sportive aguerrie. Ceinture noire de taekwondo, plusieurs fois championne de Polynésie et championne de France.Ce qui l'a motivé pour participé à l'élection: prouver que l'on pouvait être sportive, belle et féminine à la fois. "On m'a souvent reproché de ne pas être assez féminine, mon corps trop sportif, et du coup j'avais beaucoup complexé à l'école et je me cachais jusqu'à aujourd'hui derrière des vêtements amples qui dissimulaient mon corps qui me complexait énormément. Mais maintenant, j'aimerais me lâcher et me montrer telle que je suis, sportive." Dans ces futurs projets: représenter le fenua à Miss Chineese international à Hong Kong.