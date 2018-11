Vidéo - Hawaiki Nui va'a : pénalités ou non ? C'est le grand flou

Ce vendredi, les rameurs ont donc pris le départ de la dernière étape de la Hawaiki Nui Va'a dans le flou...Pendant la course, la Fédération interrogée par Tahiti Nui Télévision, a tout d'abord refusé de s'exprimer sur les sanctions. Le président de la Fédération tahitienne de va'a a finalement confié à nos journalistes que les sanctions ne seraient pas appliquées avant la fin de la dernière étape.Et c'est Shell qui a remporté la dernière étape de la Hawaiki Nui Va'a. A l'arrivée à Matira, toujours aucune certitude sur l'application des sanctions. Mais l'avance de Shell sur ses concurrents semble assurer à l'équipe le titre suprême, même dans le cas où les pénalités seraient confirmées.EDT est arrivé deuxième de l'étape. Au micro de Tahiti Nui Télévision, Dany Gérard responsable de l'équipe raconte : "On a rencontré le directeur de course ce matin et il nous a annoncé une pénalité de 8 minutes due soi-disant à un non-alignement au départ et au fait d'avoir surfé des vagues." Il explique qu'avec cette annonce, la team a décidé à la dernière minute de changer de tactique pour la 3e étape : "Quand on sait qu'on a 8 minutes de retard, le seul moyen c'est de prendre son cap et partir seul et tenter le tout pour le tout et rattraper les 8 minutes"À l'arrivée à Matira, l'équipe est plutôt contrariée : "On vient d'arriver et on ne sait toujours pas si la pénalité est appliquée ou pas."Dany Gérard reconnait que l'organisation d'un tel événement n'a pas dû être simple pour le comité et la fédération. Mais il ajoute :"Il faut se mettre aussi à la place des équipes. Ce n'est pas évident. On avait tout misé sur cette course et quand on nous annonce ce matin qu'on a 8 minutes de retard, c'est une autre course."La grande remise des prix doit avoir lieu dans la soirée. La décision finale d'appliquer ou non les pénalités revient au comité organisateur de l'événement.