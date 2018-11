Vidéo - Hawaiki Nui va'a : Shell grand vainqueur

Ce vendredi les rameurs ont pris le départ de la 3e étape de la Hawaiki Nui Va'a. Une étape marquée par le flou autour de l'application ou non de pénalités qui bousculeraient le classement général.A la sortie du lagon de Tahaa, c'est le combat entre Toa Amok, Shell et OPT. La météo ne facilite pas la tâche des rameurs. Vent, houle, et pluie rythment les 58.5 km de cette dernière épreuve. Les athlètes ont dû faire face à des creux de 2 mètres.Les combats s'enchaînent entre les équipes. Peu à peu, Shell prend la tête et met la distance passant la première la passe de Bora Bora. La team au coquillage tente de faire le meilleur temps possible afin d'assurer sa victoire.