Vidéo - Hawaiki Nui Va'a : Shell va'a remporte la 1ere étape

La 27e édition de la Hawaiki Nui Va'a a démarré ce mercredi avec la première étape entre Huahine et Raiatea. L'équipage de Shell a pris la tête de course dès les premières minutes. Cette première étape est importante : la remporter permet d'asseoir sa suprématie pour le reste de la course.La journée a été difficile avec un trajet de plus de 40 kilomètres. La houle allant parfois jusqu'à 2 mètres a permis à certains équipages de surfer sur les vagues. Mais d'autres se sont rapidement retrouvés en difficulté. 5 va'a ont chaviré durant le première heure. L'équipe de Ua Pou, Toa Enana a cassé son balancier, les Italiens de Brancaleone Team ont chaviré, l'AS Moana Nui qui participait pour la première fois n'a pas non plus résisté à la houle...Le combat était au rendez-vous. En fin de course, EDT, Shell, OPT étaient au coude à coude. C'est Shell qui est entré en premier dans la passe de Te Ava Piti à Raiatea, suivie de loin par EDT.Shell va'a a franchi la ligne d'arrivée à 3:20:07s , remportant cette première étape de la 27e édition de la Hawaiki Nui va'a.EDT est arrivé juste après. Steeve Teihotaata leader de cette équipe l'assure : il a bien l'intention de faire mieux pour la suite de l'événement.Jeudi la deuxième étape de la Hawaiki Nui Va'a se déroulera entre Raiatea et Tahaa. Une course de 26 km à suivre en direct sur Tahiti Nui Télévision.