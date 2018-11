Vidéo - Hawaiki Nui : Tamarii CPS remporte la 2e étape

Rédaction web

Mercredi, la première étape de plus de 40 km entre Huahine et Raiatea a été remportée par l'équipage de Shell va'a. Une houle de plus de 2 mètres a compliqué la course pour de nombreux équipages. L'équipage marquisien Toa Enana a cassé son balancier. Plusieurs autres équipes ont chaviré et ont dû abandonné.Ce jeudi, place à la deuxième étape, la plus courte : 26 km entre Raiatea et Tahaa. Moins de houle mais un fort courant qui a retardé de plus de 20 minutes le départ des seniors.Chez les vétérans, l'équipage de Tohivea s'est imposé une nouvelle fois. Toa Tai Va'a a suivi de près. Air Tahiti Nui se place 3e de cette étape chez les vétérans.Chez les seniors, c'est l'équipage de Tamarii CPS qui s'est imposé pour cette étape. Air Tahiti arrive 2e suivi de la team OPT qui décroche un deuxième podium. Shell, vainqueur de la première étape arrive 5e juste derrière EDT.Shell reste en tête au classement général provisoire.La course a été marquée par le malaise d'un rameur de l'équipage des Tamarii Erai Va'a de Rurutu. Il a rapidement été pris en charge par les secours. L'équipe a poursuivi la course à 5 rameurs.