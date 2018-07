Vidéo - Hawaii : la lave frappe un bateau d'excursion et fait 22 blessés

Rédaction web

Au moins 22 personnes ont été blessés suite à une explosion de lave ce lundi matin à Hawaii. Des pierres et des débris ont atterris sur un bateau d'excursion touristique qui se trouvait au large de kapoho à Big Island.Selon Hawaii News Now qui rapporte une information des autorités locales, une boule de lave de la taille d'un ballon de basketball a perforé le toit de l'embarcation. Les gardes côte ont été alerté vers 6 heures du matin que des passagers du bateau avaient été blessés. A 7 heures, le bateau était de retour au port.Quatre passagers ont été transportés en ambulance au centre médical de Hilo. Une femme d'une vingtaine d'année serait dans un état grave. Elle aurait le fémur fracturé. 49 passagers et 3 membres d'équipage étaient à bord au moment où le bateau a été touché. Une enquête est en cours sur les circonstances de l'incident. Le bateau aurait navigué en dehors de la zone de sécurité.La lave provenait de l'éruption du Kilauea. Le volcan crache de la lave depuis mai dernier détruisant tout sur son passage. Environ 700 habitations seraient parties en fumée...