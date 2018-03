Vidéo - Hao : le projet de ferme aquacole se concrétise

Rédaction web Images : JC. Teunu

Entre la pose de la première pierre en 2015 et l’arrivée jeudi du premier chargement destiné à la construction de la ferme aquacole, il aura fallu faire montre de patience.Vers midi, le St Xavier Maris Stella est arrivé à Hao avec une première cargaison, composée de cases, dragues, camions 12 roues et rouleau compacteur. Des engins lourds qui serviront dans un premier temps au terrassement de la future écloserie.Le maire, Théodore Tuahine et ses administrés n’attendent plus que le début des travaux, et espèrent une belle relance économique : "C'est une certaine joie. Après 4 ans de communication avec le Pays, les investisseurs, la population... aujourd'hui je pense qu'on n'y est arrivé. (...) J'attends que le maître d'oeuvre arrive dimanche pour signer le début de chantier".