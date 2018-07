Vidéo – HRH aux platines

" Mon papi était dans la musique. J’ai toujours voulu faire comme lui. " Comme son grand père, Hoani Haerehoe, HRH, sait jouer de plusieurs instruments. Sur son ordinateur, il assemble des dizaines de sons, piano, percussion et voix, pour une composition qui lui ressemble.



" Pour l’instant, c’est plutôt travailler l’instrumentale. Je n’ai pas encore écrit de paroles. Tu peux remixer n’importe quelle musique mais ça dépend de ce que tu fais... Ça dépend de ton style… "



Son style à lui, c’est l’électronique, en particulier la tropical house et le mumbaton. Véritable autodidacte, HRH a connu sa première consécration l’année dernière, lorsqu’il a remixé un célèbre tube. Sa version électro avec une note locale a été écoutée plus de 10 millions de fois. Une véritable performance.



Mais le jeune homme ne compte pas s’arrêter là. Il espère intégrer prochainement une école de DJ pour peut-être un jour, vivre de sa passion.