Vidéo - Gaston Tong Sang présente ses vœux à la population

En cette période, mes pensées vont d'abord à nos concitoyens les plus vulnérables, aux personnes seules, isolées, vivant dans la précarité, aux familles frappées par le deuil ou la maladie. À tous ceux-là, j'adresse mes encouragements les plus sincères et mes pensées les plus affectueuses.



La consommation d'alcool et de drogues, les conduites à risque et abusives, sont à l'origine de nombreux drames qui plongent nos familles dans le désarroi, et fragilisent l'équilibre de notre société. Chacun d'entre nous doit se montrer prudent et adopter des comportements responsables.



À l'aube de cette année 2019, je vous souhaite, mes chers amis, tous mes vœux de santé, de bonheur, et de prospérité. Que les joies de l'année passé illuminent l'année à venir. Je formule le souhait que vous soyez tous entourés de l'affection des êtres qui vous sont chers. Et qu'en retour, vous partagez cette affection sans modération. Que cette nouvelle année voit aboutir tous vos projets, tous nos projets, et se concrétiser toutes nos espérances. Bonne et heureuse année 2019".