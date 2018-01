Vidéo - Gaston Flosse inéligible pour les Territoriales

Rédaction web

Gaston Flosse a pourtant bien l'intention de se présenter aux élections territoriales. L'ancien président du Pays compte reprendre sa place malgré les condamnations.Gaston Flosse a été condamné à deux peines d’inéligibilité. Une première peine de trois ans, devenue définitive le 23 juillet 2014, dans l’affaire des emplois fictifs. Une deuxième peine de deux ans, devenue définitive le 7 mars 2016.Pour le parquet, et désormais le juge des élections, Gaston Flosse reste inéligible jusqu’au 22 juillet 2019. Mais du point de vue de son avocat Me Quinquis, "ces peines ont vocation à s’appliquer dès qu’elles sont définitives".Gaston Flosse et Me Quinquis devaient rencontrer le juge des élections le 18 janvier. Ils ont finalement eu un entretien avec la présidente du tribunal de première instance Cécile Leingre. Durant cet entretien, l'avocat a détaillé point par point pourquoi son client pourrait se présenter aux prochaines élections.C'est ce mercredi que la décision a été rendue. La présidente du tribunal de première instance a décidé que le président Tahoeraa Huiraatira ne pourrait pas se présenter aux Territoriales.Mais Gaston Flosse et son avocat n'ont pas l'intention d'abandonner. Ils vont se pourvoir en cassation. Mais il faudra que la décision finale soit rendue avant le 23 mars, date limite de dépôt des listes électorales. La cour de cassation se prononce en général rapidement dans ce type de cas, mais rien ne l'y oblige.