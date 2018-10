Vidéo - Gaston Flosse : "L'Etat n'est pas notre ennemi commun... mais les injustices, oui"

La présence de Gaston Flosse à l'aéroport, vendredi 26 octobre, pour accueillir Oscar Temaru qui venait de se voir notifier son inéligibilité a crée la surprise. Accompagné d'un petit comité, il avait couronné son ennemi politique de toujours et l'avait assuré de son soutien. Un soutien réitéré, ce mardi : c'est ensemble que les deux hommes ont mené la conférence de presse qui avait pour objet l'annulation du jugement qui condamnait Pouvana'a a Oopa. "J’ai été invité par Oscar Temaru à venir à cette cérémonie parce que je crois que j’ai été le premier à me poser la question : est-ce que la décision du tribunal de révision des procès répond aux demandes, d’abord, de l’assemblée (de la Polynésie française, NDLR)^?", explique Gaston Flosse. Il poursuit : "C’est important ! L’Assemblée, à l’unanimité, a émis, un vœu, et quand je regarde le voeu de l’assemblée et la réponse qui nous est faite aujourd’hui : ce n’est pas ce qui est demandé! Nous avons demandé de l’innocenter, de le réhabiliter… ce n’est pas du tout ce que nous avons !"



Le leader orange n'a pas indiqué s'il participerait ou non au tour de l'île organisé samedi prochain par le Tavini Huira'atira, en hommage à Pouvana'a : "On n'en est pas encore là, on verra!" a-t-il répondu.