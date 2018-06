Vidéo - Gala du conservatoire : « Elle est belle notre culture ! »

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua

Un peu de stress et beaucoup d’émotion sur la place To’ata, samedi soir. Les élèves du conservatoire de Polynésie française (CAPF) sont montés sur scène pour présenter leur travail. Danses, chants et percussions : les jeunes ont montré leurs capacités. Pour beaucoup, cet événement représente l’apothéose d’une année riche en travail… et en sueur. Fabien Dinard, directeur du CAPF souligne :« C’est une soirée importante pour l’établissement. C’est le point culminant de l’année scolaire. C’est là où on voit si les objectifs sont atteints… »Depuis dix ans, le CAPF enregistre une hausse des inscriptions dans les classes d’arts traditionnels. Sur 1 800 élèves inscrits cette année, 1000 le sont dans cette catégorie. Le directeur se réjouit :« En 10 ans, on a doublé les effectifs en art traditionnel. C’est très encourageant. Cela veut dire que les enfants s’intéressent à notre culture. »Pour ce gala, de nombreux parents avaient fait le déplacement pour venir encourager leurs enfants. Parmi eux, un papa heureux de voir son unique fille s’impliquer autant dans la danse. Il s’est exclamé :« Ma fille danse depuis quatre ans, c’est ma fierté ! Ça me rempli le cœur de bonheur, de joie… Elle est belle notre culture ! »Pour clôturer la soirée, les élèves sont montés sur scène tous ensemble. Ils ont salé le public avec le takoto amui.