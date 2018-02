Vidéo - Foule au temple Kanti pour la journée culturelle chinoise

Rédaction web avec Tamara Sentis

Adepte du taoisme ou non, ils sont nombreux à venir consulter l’oracle. Et sous les lions on retrouve également beaucoup de Tahitien tombé sous le charme des traditions chinoises. "Depuis tout petit mon fils était intéressé par la danse du lion. Ça va faire 3 ou 4 ans qu'il a intégré l'association. J'ai suivi mon fils. (...) On se sent proche. Une fois dans l'année on s'implique à fond pendant un mois et on attend l'année prochaine", raconte Franck Bernardino, vice-président de l’association Dragon et Tigre.Ils auront été plus d’un millier à assister à cette journée, placée sous le signe du chien, mais surtout de la convivialité comme l'explique Jianhua Qi, directrice de l’institut Confucius : "La fête du printemps c'est la fête la plus importante pour les Chinois. Cette fête permet une rencontre avec la famille les amis et c'est l'occasion de réviser la culture"Prochain rendez-vous, samedi 3 mars, avec le défilé des lanternes.