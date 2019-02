Vidéo - Formation continue : l'UPF à l'heure du numérique

Manon Della-Maggiora

En métropole et ailleurs dans le monde, plusieurs universités proposent déjà des cursus entiers en ligne et l'obtention de diplômes à distance. La Polynésie se met peu à peu à la page.L'Université de la Polynésie se lance cette année. Mardi, les cours du Brevet d'initiation aéronautique ont débuté pour une vingtaine d'inscrits après une réunion pour faire le point sur ce nouvel outil.La formation se déroule exclusivement en ligne à raison de deux cours par semaine. À l'aide d'un mot de passe, les étudiants accèdent à une plateforme sur laquelle ils peuvent visionner les vidéos. Ils ont également accès à des QCM pour évaluer leurs connaissances, et à un espace forum pour échanger avec les autres membres.Pour mettre en place cette formation, l'Université a installé un studio dans ses locaux. Le professeur en charge du Brevet d'initiation aéronautique a enregistré tous ses cours face caméra. Ils seront ensuite mis à disposition petit à petit sur la plateforme.Un studio qui est également prêté à des organismes comme l'OPT ou à des établissements scolaires.Ces cours en ligne ont des avantages incontestables pour les étudiants : avec la mise en place du câble Natitua, ceux des îles n'ont plus besoin de se déplacer jusqu'à Tahiti, les étudiants salariés peuvent suivre un cours quand ils le souhaitent et les personnes à mobilité réduite n'ont plus à faire le trajet jusqu'à l'UPF. Niveau apprentissage, c'est aussi un formidable outil qui donne la possibilité de revoir un cours autant de fois que souhaité. Même si cela ne dispense pas de travail personnel supplémentaire.L'Université ne compte pas s'arrêter à cette seule formation. Quatre autres devraient passer exclusivement en ligne d'ici la rentrée prochaine :- le Diplôme d'accès aux études universitaires- la Licence d'administration publique- la Capacité en Droit- le Diplôme d'Université Guide TouristiqueL'UPF a choisi des formations dans lesquelles la demande est forte afin de libérer une partie de ses locaux, mais aussi des formations qui intéressent les habitants des îles.Le directeur de la formation continue Jean-Claude Lecuelle doit rencontrer les professeurs concernés en mars pour discuter de la mise en place de ces formations en ligne. Les professeurs devront se familiariser avec la caméra. Un exercice pas toujours facile.