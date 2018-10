Vidéo - Flash mob pour la journée mondiale des AVC

Rédaction web

Le 29 octobre est la journée mondiale des AVC (accident vasculaire cérébral). Pour sensibiliser, l'association Te Reva No Mataiea a organiser une Flash mob dans une galerie marchande de Punaauia. Sur une chanson interprétée par le président de l'association Henri Loquet, plusieurs personnes ont dansé devant les regards interrogateurs des passants."En Polynésie nous avons entre 350 et 400 AVC par an. Soit un AVC chaque jour", explique Henri Loquet dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.Dimanche soir, Tahiti Nui Télévision recevait Vaihere Doudoute, membre de l'association Polynésie AVC. Elle témoignait de sa propre expérience. Retrouvez son interview en cliquant ICI