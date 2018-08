Vidéo - Fin de vacances au fenua pour Steven Spielberg et sa famille

J-B. C.

C’est par la mer, comme l’ancien président américain Barack Obama l’an dernier, que Steven Spielberg a rejoint l’aéroport depuis son Yacht de 86 mètres qui avait jeté l’ancre dans le lagon de Faa’a.À terre, deux véhicules attendaient pour conduire le réalisateur et sa suite sur le tarmac de Tahiti-Faa’a. Tous sont ensuite montés à bord d’un Boeing 737 privé qui a pris les airs en milieu de matinée.Steven Spielberg et sa famille font partie de la longue liste des célébrités à avoir séjourné en Polynésie ces dernières semaines. Si le footballeur Paul Pogba et la chanteuse Lady Gaga ont récemment quitté le fenua, le Prince Albert de Monaco profite quant à lui encore un peu du fenua.