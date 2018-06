Vidéo - Fête de l'Autonomie: Jacquie Graffe l'a souhaité, Paea l'a fait

Rédaction web

Au total, une quarantaine d’associations ont participé à cette première édition du Hiva Vaevae de la commune de Paea. Et pour Jacquie Graffe, cela représente une belle victoire. "Lorsque j'ai appris que le gouvernement n'allait pas faire défiler les forces vives de notre pays, j'ai décidé en quelques jours d'organiser cette manifestation."Prise au sein du conseil municipal, cette initiative a tout de suite été validée par la population. "Cela fait chaud au cœur, car on a décidé cela au conseil municipal, et cela a porté ses fruits. on s'est débrouillé pour trouver des animations ce qui prouve que quand le maire de Paea demande quelque chose à sa population, elle répond présent. Regardez autour de vous, tout le monde est content." déclare le premier magistrat de la commune, pas peu fier de son action. D'ailleurs, il compte bien l'année prochaine réitérer cette manifestation et inviter la commune voisine, Papara à y participer.