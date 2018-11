Vidéo - Festival international du tifaifai : le making of du magazine fait le buzz

Rédaction web

"C'est toute la culture polynésienne mais en même temps mélangée avec tous les apports qu'il y a eu. Je dirais que c'est la société polynésienne, la société moderne polynésienne telle qu'on la voit aujourd'hui", commence Jerry Biret, à l'origine de l'événement avec sa mère, Virginie Biret, grande dame du tifaifai.Derrière l'objectif : Matorai Ellacott. "Tu es content quand un gars aime tes photos et te demande de faire un magazine en entier", raconte le photographe."J'espère que ça parlera à beaucoup de gens de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui a été fait a été très poussé artistiquement parlant donc il ne faut pas le prendre au premier degré mais je trouve que c'est un très beau travail d'équipe et d'idées. Chacun a pu faire ce qu'il voulait, s'exprimer", témoigne la maquilleuse Jade Gatto. La une du magazine avait beaucoup fait parlé lorsqu'elle avait été dévoilée avant le festival.Le making off publié lundi sur Facebook a déjà été partagé plus de 120 fois.