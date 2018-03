Vidéo - Festival international de ukulele : relevez le Ukulele Challenge

Rédaction web

A l'occasion du 2e Festival international de ukulele, les organisateurs ont lancé un jeu sur les réseaux sociaux. Seul ou entre amis, les internautes sont invités à se filmer en train de jouer un morceau. Des ukuleles, des places de concert et des participations à des Master class sont à gagner. Les vidéos doivent être envoyées aux organisateurs avant le 11 septembre.Il y aura 2 prix du public, et 3 prix du jury sur les critères : virtuose, traditionnel ou original. Un jury et un vote du public désigneront les gagnants. Les internautes peuvent voter en "likant" leur vidéo préférée sur la page Facebook du Festival.La Maison de la culture a déjà reçu des vidéos d'un peu partout ; Tahiti, Moorea, les Tuamotu, Tetiaroa, la Nouvelle-Calédonie, la métropole...Résultats le 11 septembre, veille de l'ouverture du Festival qui se déroulera jusqu'au 15 septembre.