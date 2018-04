Vidéo - Festival des îles : première participation de Reao

Les 10 joueuses de football de Reao ont démarré la compétition ce lundi matin. Elles disputent leur premier match dans le cadre du festival des îles. Mais pour en arriver là, tout n’a pas été facile.



Les sportives et leur coach, Aranui, se préparent à la compétition depuis sept mois. Pour venir à Tahiti, il a fallu mobiliser des fonds et payer les billets d’avion. Les joueuses se confient :



« C’est une très grande fierté pour nous de représenter notre atoll et notre commune. Nous avons beaucoup de chance de participer. »