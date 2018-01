Vidéo - Fausse alerte au missile à Hawaii : des Tahitiens racontent

M D-M Rédaction web







C'est une erreur que les habitants et touristes présents à Hawaii ce samedi n'oublieront pas de sitôt.Teura Taerea était à Hawaii ce samedi avec sa famille. Elle a reçu le message d'alerte à son réveil à l'hôtel : "Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. There is not a drill" ( Menace de missile balistique sur Hawaii. Cherchez un abri immédiatement. Ce n’est pas un exercice)"Le choc. Elle regarde dehors, mais tout est calme à Oahu. Aucune sirène ne se fait entendre. L'hôtel où la Tahitienne loge ne prend pas de mesure particulière. Pas de consigne sur comment se protéger, où se réfugier...La Tahitienne confie avoir eu "très peur". Teura allume la télé et suit les informations avec attention. Ses proches restés à Tahiti la contactent, inquiets.Ce n'est que 38 longues minutes plus tard qu'un autre message arrive : There is no current ballistic missile threat. The emergency alert warning has been soundeed by mistake, according to Civil defense" (Pas de menace de missile : le message d’alerte a été envoyé par erreur selon la sécurité civile ).Teura a repris l'avion pour Tahiti dans la journée, soulagée que l'alerte n'ait été qu'une erreur.Raimana Dauphin et sa famille étaient eux aussi à Hawaii. "Nous étions en train d'aller manger. C'était la panique partout. Tout le monde courrait dans tous les sens. Nous avons reçu des appels d'amis à Waikiki qui nous disait que c'était aussi la panique." Encore choqués, les yeux rouges, les Tahitiens se disent contents d'être encore en vie : "Plus de peur que de mal (...) Merci Seigneur"