Vidéo - Farereira'a : she said "yes"

Le concours de danse Farereira'a ouvert aux étrangers s'est achevé mardi soir. Un final tout en beauté et une scène insolite : une demande en mariage.Le show de leur groupe terminé, un danseur américain s'est agenouillé sur scène devant sa moitié, leurs amis et un public venu nombreux. Séquence émotion lorsque l'homme a dévoilé une bague a sa compagne elle aussi danseuse.Larmes, long baiser, et l'homme a mis la bague autour du doigt de sa compagne avant de faire un signe au public et de quitter la scène avec sa future femme. Le couple a été applaudi par le public.Ces danseurs se souviendront longtemps de ce Farereira'a. Peut-être les reverra-t-on en Polynésie pour leur Lune de Miel... ?