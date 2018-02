SOCIÉTÉ

Vidéo - Fabriquer soi-même ses produits ménagers, la nouvelle tendance

Jeudi 1 Février 2018 à 17:53 | Lu 192 fois

ECOLOGIE - C’est la nouvelle tendance : fabriquer soi-même ses produits ménagers, de façon naturelle et saine. Une aubaine pour faire des économies et réduire l’utilisation de produits chimiques dans la maison. Sur internet ou dans des stages, il est possible d’apprendre à concevoir lessive et autre nettoyant sans difficulté.







Pour le sol, les vitres, la cuisine ou la salle de bain, les grandes marques ont chacune un produit. Pour faire des économies, les consommateurs se tournent vers les nettoyants multi-usages. Le décryptage des étiquettes est aussi conseillé pour vérifier le pourcentage d’ingrédient d’origine végétale. Beaucoup de produits ménagers jouent sur la couleur verte, mais ne sont pas pour autant écologiques. Le fait main rassure. Vanessa, mère de famille, a changé ses habitudes. Ses enfants allergiques ne supportaient pas les lessives industrielles. "Elle a fait des boutons et des plaques sur tout le corps. Donc j'ai dû arrêter de laver mon linge à la lessive."



La méfiance à l’égard de certains produits ménagers est la raison principale de ces nouveaux consommateurs. Le détergent peut être remplacé par le savon noir. Le vinaigre blanc est un ingrédient efficace pour un lave-vitre sans ammoniaque.



Efficaces pour nettoyer le linge, la vaisselle ou la maison, le nettoyage écologique a ainsi l’avantage d’être pratique et économique. Les produits indispensables à l’entretien écologique se trouvent aussi en grands conditionnements ce qui limite les déchets d’emballage.



