Vidéo - "Faarapu challenge" : une Tahitienne danse dans la neige

"Même dans la neige, la challenge doit être accompli" a commenté karisahannah sur son compte Instagram. La jeune femme qui vit au Canada a pris part au challenge lancé par Tehani Robinson le 9 janvier. "Besoin de motivation pour fa’arapu ?! Afin de bien commencer 2019, j’aimerais inviter toutes les danseuses à s’entraîner ensemble à fa’arapu pendant 10 jours ! Le but étant tout simplement de se motiver et de se dépasser, ce qui est parfois difficile surtout lorsqu’on danse seule. Alors pendant 10 jours, dansons ensemble, créons notre petite équipe et motivons nous les unes et les autres !" avait expliqué l'enseignante de 'Ori Tahiti au plus de 18 000 abonnés.Plus de 600 publications sur Instagram accompagnées du hashtag #teamfaarapu montre depuis plusieurs personnes en train de danser dans le monde entier. La dernière en date et l'une des plus improbables, a été celle de karishannah qui n'a pas eu froid aux yeux (et au corps) de relever le défi !