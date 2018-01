Vidéo - Faa'a rugby aro Tahiti remporte la 2e édition du tournoi de beach rugby

Rédaction web

La 2e édition du tournoi Beach rugby s'est déroulée samedi. Neuf équipes se sont donné rendez-vous sur le terrain de sable de Paofai. Cette forme de rugby est assez récente au fenua. "On n'est pas à la recherche de la réussite tout de suite. On est surtout là pour s'amuser et amener les gens à découvrir le rugby qui a une particularité aujourd'hui c'est qu'il se joue sur le sable. C'est encore plus physique. (...) Le beach rugby permet aussi de détecter certains joueurs qui pourraient faire partie de la sélection de Polynésie", explique Maianui Teiura du RC Pirae.Le beach rugby se joue à 5. Les plaquages sont interdits. "Le premier coup d'envoi se donne au pied. L'équipe qui est engagée ne peut pas avancer tant que l'équipe adverse n'a pas touché le ballon. Ensuite il suffit d'avancer en ligne ou en profondeur et au bout de trois touchés, le ballon passe à l'adversaire", détaille Christophe Clavere, président de l'Amicale des arbitres de rugby de Polynésie française.Comme l'année dernière, c'est Faa'a rugby aro Tahiti qui a remporté le tournoi. L'équipe de Paea monte sur la deuxième marche du podium.