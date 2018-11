Vidéo - 'Ete pour bannir les sacs en plastique

Rédaction web

La deuxième édition de l'opération 'ete se déroulera du 22 au 24 novembre au centre Vaima. Le but : sensibiliser le grand public sur les alternatives aux sacs plastiques, en valorisant les savoirs et savoir-faire artisanaux.'Ete (sac en reo Tahiti) n'a pas été choisi au hasard. Pendant 3 jours, à Papeete, des vendeurs seront chargés de mettre en avant les différents produits proposés par les artisans de Polynésie française en remplacement des sacs plastiques. Ils donneront également des exemples concrets d’utilisation des produits artisanaux suivant les achats réalisés.Des ateliers de démonstration seront proposés avec les artisans participant à l’opération pour donner la possibilité au public d’échanger sur les produits réalisés et comprendre les techniques de tressage traditionnel.Avec cette opération, le gouvernement espère que l'usage du sac traditionnel remplacera peu à peu celui du plastique dans la vie de tous les jours, de façon durable. Une manière d'agir pour protéger l'environnement. En août dernier , le gouvernement avait par ailleurs annoncé son désir d'interdire les sacs plastiques et sacs oxo-dégradables en 2019.