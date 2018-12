Vidéo - Établissement REP+ : Enseigner et éduquer autrement au collège Henri Hiro

Comment vivre ensemble

Comment donner aux élèves l’envie de réussir

Comment inscrire les enseignements dans la culture polynésienne

Dans un autre cours, celui de science de la vie et de la terre par exemple, les enfants peuvent travailler en îlot, de manière quasiment autonome et avec un support numérique. "On a la chance au collège Henri Hiro d'avoir des effectifs assez allégés. Donc on peut tester plusieurs choses, on peut faire des expériences comme des activités de plantation... Le but, c'est que les élèves trouvent un intérêt pour les sciences et le collège en général" ajoute Teraitua Yvon, professeur de sciences de la vie et de la terre.Il a y a deux ans la direction du collège Henri Hiro a été confiée à Frédéric Schmidt. C’est sa deuxième affectation en Polynésie française. Pour permettre aux élèves du collège de réussir, il a articulé ses actions autour de trois axes :Pour le troisième axe, un groupe de professeurs a décidé d’organiser un voyage pédagogique en Nouvelle-Zélande. Il ne s’agit pas simplement de faire partir des élèves, mais de pouvoir réconcilier les parents avec l’établissement en leur demandant de s’engager dans le projet. Et face aux parents, le discours est un peu plus incitatif : "Si on n'avance pas ensemble, on ne va pas atteindre notre objectif et on aura pas l'argent nécessaire pour y aller".