Vidéo - Eruption du volcan Kilauea à Hawaii: une région marquée au fer rouge

Depuis neuf semaines, 25 fissures sont apparues dans le district de Puna. Elles ont mis à la rue de nombreuses familles. Certaines de ses fissures déversent de la lave qui s’étend aujourd’hui sur près de 26 kilomètres carrés. 700 maisons et bâtiments annexes ont été emportés.



Derrière ce spectacle cataclysmique, la communauté de Puna soulève elle aussi des montagnes pour venir en aide aux plus démunis. Bernadine Kuahiwinui, explique : "Nous distribuons bouteilles d’eau par paquets tous les jours. » Lucile Vincent ajoute : « Tout ce dont on a besoin pour le quotidien, nous avons en stock, des produits hygiéniques, des matelas, tout le nécessaire pour vivre de manière convenable."



Tous les jours près de 300 personnes viennent au Puuhonua o Puna, pour trouver un peu de réconfort. A l’origine, cet espace servait de point de ralliement et d’information aux familles évacuées. Au fil du temps, il est devenu le centre névralgique de l’aide humanitaire où des dizaines de volontaires se relaient tous les jours. Chasity Quihano est responsable des bénévoles, elle détaille : "On sert le petit déjeuner à 9 heures, le déjeuner à 13 heures et le diner à 17 heures. Nous recevons des denrées et du matériel du monde entier, du Japon, d’Australie, de partout… "



Du matin au soir, les dons affluent et déposent denrées alimentaires, nécessaire de toilette et des vêtements. Chasity Quihano reprend : "Au fond, nous stock les couvertures, cousins, serviettes et draps. Ici, on a les vêtements, nous n’imposons aucune limite sur les habits, nous en avons en grande quantité."



On y trouve de tout, même des aliments pour animaux. "Nous avons un peu de tout en stock, nous avons commencé à en recevoir beaucoup depuis que la lave a englouti le village de Kapoho, beaucoup de familles ont perdu leurs fermes."