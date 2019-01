Vidéo - Epreuve de popularité réussie en Polynésie pour les BTS

Rédaction Web avec Mata Ihorai et Tauhiti Taunia Mu San





Pour les vieux croutons ou ceux qui vivent sur une autre planète, BTS est un boy band sud-coréen, fer de lance de la K Pop ou pop coréenne. Véritable phénomène mondial, en 2017, BTS devenait le boy band coréen le plus visionné sur la plateforme YouTube avec plus de quatre milliards de vues, tous genres de vidéos confondus. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont pris la place dans les têtes des jeunes adolescents(es) celle qu'occupaient John, Paul, Georges et Ringo, dans celles des adolescents(es) des années soixante où la pop british régnait alors sur le monde. Désormais la pop british est enterrée et la K pop a pris sa place. La Reine est morte, vive la Reine."Ils sont beaux... Ils dansent bien.... Ils chantent bien... J'adore leur look etc..." le tout entremêlés de cris d'hystérie et de pâmoison, voila ce que l'on pouvait entendre ce samedi à l'entrée du cinéma Liberty. Les temps changent comme le chantait Dylan (NDLR: à l'attention des jeunes, ce n'est pas le Dylan de Khô Lanta ou des Marseillais, mais un vieux chanteur de folk), mais les ados dans le fond restent les mêmes. Du King Elvis en passant par les Beatles et les Stones, peu de groupe peuvent se targuer d'avoir déclenché autant de scènes d'hystérie et les BTS sont en passe de les détrôner, si ce n'est déjà fait.Les neuf séances prévues au Liberty, dont la dernière débute à 20h30 ont toutes été prises d'assaut par les jeunes fans polynésiens. "Des jeunes sont venues de Raiatea, des Tuamotu, de Bora pour assister au concert. C'est une ambiance de dingue. C'est au-delà de nos espérances et on espère reconduire ce type de concert. Des contacts sont en cours pour qu'ils viennent se produire en Polynésie, mais pour l'instant on n'en sait rien. En tous les cas des choses sont en cours, mais je ne veux pas trop m'avancer." confie Stéphane Boutheon de PACL Event. qui est aussi le représentant officiel en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie de Pathé Live.Cette société est la pionnière en France dans la diffusion d'événements culturels au cinéma grâce à son système de vidéotransmission par satellite. Au vu de la réussite de cette opération Stéphane Boutheon promet pour bientôt des diffusions en direct de concerts.