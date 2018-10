Vidéo - Envolée de drones au Digital Festival Tahiti

120 voire 200 km/h pour les plus rapides, les drones de course font fureur à travers le monde. En Polynésie, une douzaine de passionnés de ce sport, rassemblés au sein de l’association Tahiti Drone Racing, mettent en exergue leur talent de pilote et leurs machines."Il y a des formations. On peut les faire nous-même. L'importance de la licence, c'est surtout l'assurance. Dans l'association, on prime la sécurité" explique Frédéric Piombino, président de Tahiti Drone Racing. Il indique également que les budgets pour pratiquer ce sport ont diminué : "Il faut compter environ entre 30 000 à 40 000 francs pour l'appareil, les lunettes et la télécommande".