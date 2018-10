Vidéo - Entreprises : numériser pour gagner en efficacité

Rédaction web

"Quand on entend documents, on pense archivage, stockage de documents. Lié à ce stockage : le risque de perdre des documents, de perdre du temps. La GEC permet de résoudre ces problématiques, de pouvoir traiter tout ce flux documentaire de manière électronique, de pouvoir y accéder en tout lieu, à tout moment, sur tout type de supports : smartphones, tablettes,", explique Teva.Numériser aujourd'hui, c'est essentiel surtout en entreprise pour "faciliter la recherche des documents, pouvoir être plus efficace dans son travail." La GEC permet de partager les documents sur une même plateforme numérique et de travailler en virtuel.Autre avantage : le respect de l'environnement avec une utilisation moindre de papier. Ce système est à découvrir mercredi 24 octobre à 10h45 à la CCISM.