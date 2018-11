Vidéo - En visite dans une école en Californie, Vaimalama joue du ukulélé

Vaimalama Chaves a visité 4 lycées de 4 districts en Californie le 9 novembre. Et c'est la deuxième fois qu'une Miss Tahiti rendait visite au élèves du lycée de Central East à Fresno. Une rencontre organisée par le professeur de français d'une classe du lycée comme le rapporte le site ABC30 . "Nelson Mandela a dit que la culture était l'arme la plus puissante que l'on pouvait utiliser pour changer le monde et je suis d'accord avec lui. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui' a déclaré Vaimalama. Elle a parlé de la culture polynésienne et de sa nouvelle vie en tant que reine de beauté.Les jeunes étaient ravis de cette échange : "Je suis né aux Samoa, et c'est vraiment super de pouvoir parler avec qu'un autre Polynésien" a déclaré l'un deux."J'adorerai en apprendre plus car c'est toujours différent de parler directement à quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre île" a dit une autre élève.