Vidéo - En interview, Vaimalama parle coco et bonbons chinois, et chante du Bruno Mars

Durant l'interview qui a duré un peu plus de 18 minutes, Vaimalama est revenue sur son élection, a parlé de son nouvel appartement parisien qu'elle aimerait bien décorer et de sa célébrité montante avec ses plus de 500 000 abonnés sur Instagram : "Pour le moment ça va, je suis allée faire mes courses au supermarché et personne ne m'a reconnue". Elle a même donné une petite astuce pour éviter de se laisser trop tenter par les petits fours durant les nombreux cocktails où elle doit être présente : "il faut boire beaucoup d'eau. Non seulement, cela remplit le ventre, mais en plus et cela fait aller aux toilettes donc ça permet de passer moins de temps au buffet".Elle a également confié avoir hâte de rentrer à Tahiti pour retrouver ses grands-parents qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs semaines, elle a parlé de gastronomie polynésienne, et en a profité pour donner une petite leçon aux Français : "on dit un coco et une noix de coco ! C'est difficile quand on est à Tahiti et qu'on entend 'la coco', cela fait mal au cœur".Et si vous voulez faire plaisir à notre Miss, apportez-lui demain soir des bonbons chinois : "j'en ai envie en ce moment !".