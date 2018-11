Vidéo - En concert à Tahiti, Conkarah chantera "Ia ora na"

Chacun de ses clips compte des millions de vues YouTube, il a des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, il donne des concerts dans le monde entier... et pourtant, il garde les pieds sur terre. Conkarah, LA révélation dans le monde du reggae jamaïcain, est de retour à Tahiti, deux ans après son premier concert. Une île, où le chanteur retrouve ses racines : "L'amour pour la nourriture, les bonnes plages, je retrouve tout ça comme en Jamaïque. Et il y a beaucoup d'hospitalité, les gens sont chaleureux, il y a des ondes positives.... Ça fait du bien de venir dans un endroit comme celui-ci, surtout quand mon pays me manque, j’ai l’impression que c’est ma deuxième maison".