Vidéo - Elle crée son CV avec Instagram et fait le buzz

Rédaction web

Avec les réseaux sociaux, les internautes font de plus en plus preuve d'imagination. Et quand il s'agit de chercher un emploi ou un stage, ça tombe plutôt bien puisque se démarquer est essentiel.Après les CV et lettres de motivation sur Twitter, voici le CV Instagram ! Creapills a repéré l'idée originale d'Anaëlle Antigny, 20 ans. L'étudiante en licence 3 en Marketing direct et digital à l’IAE de Lille a utilisé la fonction stories du réseau social.Elle permet de compiler des photos les unes à la suite des autres en ajoutant des petits dessins ou des sondages.Son CV a dépassé ses espérances : la jeune femme a déjà été contactée par plusieurs recruteurs et a même eu des entretiens.