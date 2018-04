Vidéo - Élan de générosité pour une enseignante des Tuamotu

Rédaction web avec Tamara Sentis

De retour à Tahiti pour des vacances, Heremiti a alors décidé de lancer sur Facebook une vente de plats de sashimi pour pouvoir acheter du matériel pour ses élèves. "Cette vente de sashimi je l’ai faite pour qu’on puisse avoir des fonds pour équiper notre école à Kauehi, soit en matériel pour la cour, soit en matériel sportif ou en mobilier."Heremiti souhaite offrir à ses élèves des Tuamotu un vrai cadre scolaire. « J’ai voulu lancer cette opération pour les aider, pour faire en sorte que leur cadre de vie à l’école soit mieux. »L'objectif de l'enseignante était de vendre 100 plats de sashimi. « Au départ je visais 100 plats pour la vente, et ma tante m’a poussée à aller jusqu’à 400 plats et moi je n’y croyais pas trop. » Elle a finalement reçu plus de 650 commandes, et elle a même dû en refuser certaines.Ce vendredi, l’école Punavai Plaine a mis à disposition de Heremiti la cantine scolaire pour la préparation des plats. Une quinzaine de membres de sa famille était là pour l’aider à préparer et à livrer.Plusieurs personnes des îles et même de métropole ont envoyé des dons : « On a eu la chance d’avoir des dons en numéraire ». Un énorme élan de générosité grâce auquel Heremiti pourra commencer à équiper son école.