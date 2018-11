Vidéo - Eduquer en respectant et en comprenant son enfant

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San

Ici des couches lavables pour participer à la protection de l’environnement mais surtout pour rendre bébé propre très tôt. Par là, un atelier de jeux coopératifs ou encore l’atelier de portage pour aider les parents à calmer bébé.Ainsi, l'atelier de portage, de méditation pour enfants permettent de donner des outils aux parents pour qu'ils puissent se reconnecter à leur enfant et ainsi partager des moments de proximité ou de jeux. "On a un atelier de jeux coopératifs qui montre comment on s'entraide pour arriver à un but commun, on a aussi un atelier de zéro déchet qui montre comment s'occuper de son enfant tout en préservant la planète, comme l' atelier de couches lavables."Cette nouvelle méthode d’éducation, si elle peut surprendre et chambouler les vieilles habitudes, n’est pas pour autant laxiste. Il s’agit d’accompagner l’enfant dans sa prise de responsabilité. Mais cela demande du travail introspectif aux parents pour ne pas reproduire ce qu’ils ont eux-mêmes vécus. Au fenua, ce phénomène de société est moins connus mais l’association Parent Autrement à Tahiti espère à terme, que les spécialistes de l’enfance suive la mouvance.