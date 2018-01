Vidéo - Eclipse de lune : la Nasa propose un direct

L' éclipse de lune c'est cette nuit en Polynésie. La lune entrera dans l’ombre à partir de 1h48. Un peu tôt (ou tard) pour beaucoup. Et même si vous tenez bon, pas sûr que le ciel soit dégagé. Mais vous pourrez tout de même profiter du spectacle. La Nasa va filmer et diffuser en direct la lune bleue, super lune et l'éclipse lunaire. Vous pourrez donc revoir le phénomène en vidéo.Pour profiter du direct c'est ici :