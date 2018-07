Vidéo - EDT propose trois nouveaux services digitaux pour ses clients connectés

Rédaction Web

EDT Engie souhaite répondre aux attentes de ses clients, toujours plus connectés. Pour cela, elle sort 3 nouveaux services digitaux :Maeva Expat est un blog destiné à favoriser l’installation des nouveaux arrivants avec des conseils pratiques et des informations sur le système électrique, le blog permet de poser des questions et est consultable sur ordinateur et portable.Mareva, un chatbot sur messenger, apporte des réponses dans 4 catégories : "Signaler un accident", "Ma facture", "Mon Contrat" et "Emploi et stage".Enfin, des bornes interactives seront installées prochainement dans les agences du Vaima et de Taravao. A l’agence de Puurai une borne est déjà en service. Elles permettront aux usagers de payer plus simplement, en quelques clics."Le digital nous permet de nous adapter constamment aux nouveaux besoins. Aujourd'hui 3 applications, peut-être que demain il y aura 2 ou 3 autres applications qui auront du sens. Pour nous, c'est vraiment comprendre quelle est l'attente, le besoin, et en fonction de ça : réagir au plus vite", explique Thierry Lehartel, directeur commercial d'EDT.