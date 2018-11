Vidéo - Dubaï 2018 : une première victoire pour les Tiki Toa

Rédaction web

Première victoire pour les Tiki Toa ce jeudi pour la Beach Soccer international cup 2018. Nos aito affrontaient l'équipe des États-Unis. Un match très serré pour nos champions.C'est Raimana Li Fung Kuee qui a ouvert le score. À la deuxième minute de jeu, les Américains égalisent. Puis les Tiki Toa reprennent l'avantage. Le premier tiers temps s'achève avec un score de 3 buts à 2 pour les États-Unis.Raimana Li Fung Kuee parvient à remettre les Tiki Toa à égalité. Mais les Américains reprennent l'avantage, 5 buts à 4.Dans le 3e tiers temps, c'est encore Li Fung Kuee qui permet à nos aito de revenir à un score de 5 buts à 5. Après un but des Américains, Tavane remet Tahiti à égalité. Et enfin Taiarui marque le but final. Le match se termine 7 buts à 6 pour les Tiki Toa.Ce match sera rediffusé sur votre chaîne à 15 heures et à 00h25Vendredi, les Tiki Toa affronteront l'Espagne. Ils joueront pour la 5e place du tournoi. Rendez-vous à 6 heures sur Tahiti Nui Télévision !