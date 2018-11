Vidéo - Dubaï 2018 : l'Espagne s’impose 9 buts à 1 face aux Tiki Toa

Rédaction web

L’Espagne a littéralement atomisé les joueurs d’Angelo Shirinzy avec un festival de buts ce vendredi. C'est donc une nouvelle défaite pour nos Tiki Toa qui se sont inclinés face à l'Espagne, 9 buts à 1. Le seul but a été marqué par Charles Tearii Labaste, lors de ce match des plus compliqués pour l'équipe polynésienne, qui avait pourtant remonté la pente lors de la victoire pour son précédent match contre les États-Unis Orphelin de leur gardien de but , Franc Revel , blessé lors du match contre la Russie , les Tiki Toa n’ont donc pas tenu devant une équipe espagnole en pleine réussite. Ce match sera rediffusé aujourd'hui sur votre chaîne à 15 heures et à 23 heures.