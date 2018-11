Vidéo - Dubaï 2018 : Tahiti s'incline face à la Russie 7 buts à 6

Rédaction web

Premier match ce mardi pour les Tiki Toa face à la Russie à la Beach Soccer international cup 2018. Ce tournoi auquel participent les plus grandes équipes de beach soccer du monde sert d'entraînement à nos aito avant la Coupe du monde qui aura lieu en 2019 au Paraguay.Nos aito se sont bien défendus face aux doubles champions du monde. Le premier tiers temps s'est terminé 4 buts à 1 pour la Russie. Mais les Tiki Toa n'ont rien lâché et ont remonté le score 6 à 6. Les Russes ont marqué le but final à quelques secondes de la fin. Tahiti s'est inclinée 7 buts à 6.Naea Bennett, le capitaine des Tiki Toa, est plutôt confiant. Il s'est dit "rassuré" après ce match. "On sait qu'on a un an. Il faudra être prêts physiquement" pour la Coupe du monde.Ce premier match sera rediffusé à 15 heures et 23h50 sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision.Mercredi vous pourrez suivre le match des Tiki Toa face à l'Iran à partir de 6 heures sur Tahiti Nui télévision télé et web. Cliquez ICI Le match sera ensuite rediffusé à 15 heures et 23h15.