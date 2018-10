Vidéo - Du hip-hop au grand théâtre avec le Pockemon Crew

Rédaction web

"Du hip-hop volcanique, éruptif et jouissif !", commente Les Inrocks. "Virtuosité et constante inventivité. C’est fou, ça met le frisson, le résultat est soufflant !", écrit de son côté Libération.Dans leur spectacle "Hashtag 2.0", les Pockemon Crew, en représentation au grand théâtre de la Maison de la culture les 13, 20 et 21 octobre, s’interrogent sur notre rapport au numérique et au virtuel. À l’heure où les relations digitales prennent le pas sur la vie réelle et où les réseaux sociaux s’imposent dans notre quotidien telle une prothèse des temps modernes, ce spectacle sonne comme un selfie de notre époque. Nouveaux comportements, addictions variées et trips identitaires prennent corps à travers une chorégraphie explosive, symbole de la démesure.Pockemon Crew, au fenua sur l’invitation de la Compagnie du Caméléon, est né de la rencontre de danseurs hip-hop sur le parvis de l’Opéra de Lyon, haut lieu de la pratique du breakdance. À ce jour, la compagnie est la plus titrée au monde dans le circuit des battles : deux fois championne de France, championne d’Europe et deux fois championne du monde. Tout en se distinguant dans le milieu de la compétition, elle se consacre aussi à la création chorégraphique, sous la direction artistique de Riyad Fghani, considéré comme l’un des meilleurs de sa génération.